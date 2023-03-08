أمير الشرقية يرعى انطلاق المؤتمر العالمي الأول للتمريض “صوت التمريض 2023” غدا

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، يفتتح وكيل الإمارة الدكتور خالد بن محمد البتال غدًا، المؤتمر العالمي الأول للتمريض تحت شعار “صوت التمريض 2023″، الذي ينظمه تجمع الشرقية الصحي، خلال الفترة من 9 إلى 11 مارس الجاري، في فندق مريديان بالخبر.

ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين إلى بحث آخر المستجدات في المجال، وتعزيز الأداء السريري من خلال نقل ودمج المعرفة الجديدة في الممارسة لتحسين نتائج المرضى، والإشادة بدور وإنجازات الممرضات كقادة في الخطوط الأمامية خلال جائحة COVID-19، إضافة إلى مناقشة وتحليل اتجاهات التمريض واهتماماته لتحديد طرق لتعزيز ممارسة التمريض الإكلينيكية.