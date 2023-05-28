أمير الشرقية يرعى بعد غدٍ ملتقى ذوي اضطراب طيف التوحد في المنطقة

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يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير ‫المنطقة الشرقية بعد غدٍ, انطلاق الملتقى الصحي الأول للخدمات المقدمة لذوي اضطراب طيف التوحد على مستوى المنطقة الذي تنظمه جمعية أسر التوحد بالتعاون مع تجمع الشرقية الصحي ممثلاً بمجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام، وعددٍ من القطاعات الصحية بالمنطقة الشرقية.

وسيشارك في الملتقى نخبة من المختصين في هذا المجال بحضور شخصيات قيادية على مستوى المنطقة؛ بهدف التعريف عن الخدمات الصحية المقدمة لذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم، ومعرفة هواجسهم واحتياجاتهم، واستحداث برامج ومشاريع من شأنها خدمتهم على مستوى المنطقة بالشراكة بين مختلف القطاعات الحكومية، الخاصة، والتنموية، وتبادل الخبرات والتجارب من خلال الجلسات العلمية والحوارية وورش العمل المقدمة للمختصين وأسر ذوي التوحد، وذلك استكمالاً لسلسلة الملتقيات التي نظمتها الجمعية على مستوى المملكة.

وأفاد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد، أن الملتقى سيناقش عدة موضوعات تتمثل في طرح وتظافر الجهود بين القطاعات الصحية ومقدمي الخدمات لذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم، والسعي للخروج بعدة توصيات من شأنها تجويد الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة، لأن مثل هذه الملتقيات ستسهم في رفع جانب المعرفة لدى مقدمي الخدمات والمختصين، وتسليط الضوء على أهم احتياجات التوحد في المنطقة.

وأشاد بدعم ومساندة سمو أمير ‫المنطقة الشرقية لقضية التوحد النابعة من حرصه واهتمامه برفع جودة حياة ذوي التوحد على مستوى المنطقة.

يُذكر أن الملتقى يعد الثاني من نوعه بعد أن لاقى الملتقى السابق نجاحًا باهرًا على مستوى منطقة عسير برعاية من سمو أمير ‫منطقة عسير، حيث تعمل جمعية أسر التوحد على إطلاق نسخته الثالثة خلال الفترة القادمة في منطقة الرياض.