أمير الشرقية يرعى تخريج 751 حافظاً للقرآن من الجمعية الخيرية بالمنطقة

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، مساء اليوم، حفل تخريج 751 حافظاً للقرآن الكريم بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة، ودشّن سموه قاعة النور بمدرسة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما التابعة للجمعية بحي الفيصلية بالدمام.

وتخلل الحفل عرضاً مرئياً عن الجمعية، وآخر يوضح “مسيرة حافظ” منذ بدء التحاقه بحلقات الجمعية وحتى إمامته للمسجد.

وكرم سموه أثناء الاحتفال الرعاة والداعمين والجهات المشرفة، وقدم رئيس الجمعية درعاً تذكارياً لسمو أمير المنطقة الشرقية لرعايته ودعمه لأبنائه حفاظ القرآن الكريم.

من جانبه، أوضح رئيس الجمعية عبدالواحد المزروع، أن عدد المستفيدين من أنشطة الجمعية بلغ أكثر من 46 ألف مستفيدٍ هذا العام، كما تم تكريم 985 من الحافظين والحافظات، واليوم تكريم لـ 571 حافظاً من أبناء هذا الوطن المبارك، منوهاً بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالقرآن وأهله وهذا نهجها الذي سارت عليه منذ تأسيسها على يد المؤسس طيب الله ثراه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء الذي جعل القرآن الكريم دستورها فحصل لها بذلك الخير وعم الأمن والاستقرار.

وبين المزروع أن حافظ القرآن لا بدَّ أن يكونَ قُدوةً في أفعاله وأقواله ومواطنته، وأن يتخلَّقَ بأخلاقِ القرآنِ، وبسيرةِ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مقدماً الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته ودعمه للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، وللداعمين والعاملين بالجمعية على مؤازرتهم للجمعية.