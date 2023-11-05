أمير الشرقية يرعى توقيع عدد من الاتفاقيات لجمعية الذوق العام

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، توقيع عدد من الاتفاقيات، ودشن كتاب “حياتنا ذوق”، وذلك خلال استقبال سموه لرئيس مجلس إدارة جمعية الذوق العام المهندس محمد الدبل وأعضاء المجلس.

وأكد سموه أن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف لا تقتصر على القيام بالشعائر الدينية فقط بل أضيف إلى هذه العبادات الأخلاق والقيم والذوق السليم، وهو جزء مهم وأساسي يجب أن يتحلى به المسلم، فالإسلام دين الذوق والرقي والحضارة، مثمناً سموه ما تقوم به جمعية الذوق العام من برامج لغرس مفاهيم الذوق في نفوس النشء بالتعاون مع الجهات التعليمية وبقية الجهات ذات العلاقة.

من جهته, أوضح المهندس الدبل, أن الكتاب يهدف لزرع القيم والسلوكيات الذوقية في نفوس النشء من سن مبكر من خلال استهداف شريحة الطلاب على جميع المستويات التعليمية، وأهمية تعزيز القيم الإسلامية والاقتداء بنبينا عليه أفضل الصلاة والسلام في حسن التعامل، مشيراً إلى أهمية تنمية الممارسات السلوكية المعززة للذوق في البيئة المجتمعية، والإسهام في بناء قيم الذوق العام والمواطنة.

ونوه الدبل بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية وحرصه واهتمامه برسالة الجمعية وأهدافها التي تؤكد على تعزيز القيم الإسلامية والمعايير الاجتماعية وانتهاج الذوق العام كأسلوب حياة.

وشملت الاتفاقيات التي وقعتها الجمعية، اتفاقياتها لبرنامج “القيادة بذوق” مع شركة الجبر للسيارات، وتوكيلات الجزيرة للسيارات، وشركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة، ومجموعة المجدوعي القابضة، وشركة المستشارون للأعمال والتنمية.