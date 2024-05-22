أمير الشرقية يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات التدريب التقني والمهني بالمنطقة

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم حفل التخرج الموحد للكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد الشراكات الإستراتيجية والكليات العالمية ومنشآت التدريب الأهلي بالمنطقة، البالغ عددهم ٧٥١٨ شاباً وفتاة، بحضور نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للخدمات المساندة المهندس صالح الحوشاني، ومدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس بدر العبدالواحد، وعمداء الكليات ومدراء المعاهد بالمنطقة، وذلك بالصالة الرياضية الخضراء .

وهنأ سمو أمير المنطقة الشرقية الطلاب الخريجين بهذه المناسبة، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية، والمساهمة في بناء الوطن ورفعته وتقدمه .

ونوه المهندس العبدالواحد خلال كلمته بما توليه القيادة حكيمة من اهتمام بالغ بتعليم وتدريب الشباب والفتيات وتنمية قدراتهم وتمكينهم ليصبحوا من الكفاءات الوطنية التي تقود النهضة في مختلف نواحي الحياة، مشيرا إلى أن التدريب التقني والمهني يعد رافداً أساسياً في توفير الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة في العديد من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.