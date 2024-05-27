أمير الشرقية يرعى حفل تخريج 500 خريج وأم من مستفيدي “جمعية بناء”

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بقاعة المؤتمرات بالإمارة اليوم، حفل تخريج 500 خريج وخريجة وأم من مراحل الثانوية العامة والبكالوريوس والماجستير من مستفيدي جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة.

وأكد سموه أن التعليم في المملكة شهد قفزات نوعية على كافة الأصعدة في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، حيث مضى قطاع التعليم في تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.

من جانبه، نوه الرئيس التنفيذي لجمعية بناء عبدالله الخالدي، في كلمته , برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية الاحتفال بالخريجين من المستفيدين من خدمات جمعية بناء وكذلك الأمهات من خريجات دبلوم تمكين أمهات الأيتام ( الدفعة السابعة)، مثمناً دعم سموه للتعليم في المنطقة.

وأكد الخالدي، حرص الجمعية على إقامة برامج نوعية لدعم التحصيل العلمي لمستفيديها، مع بداية كل عام دراسي وبإشراف متخصصين من منسوبي الجمعية يتابعون تحصيل الطلاب العلمي ومستوياتهم الدراسية طيلة أيام العام ويساعدون الطلاب والطالبات على تجاوز التحديات لتصميم البرامج المناسبة لهم وتجاوز أية صعوبات تواجههم في بعض المواد الدراسية بالتكامل مع أسرهم ومعلميهم.

ثم ألقيت كلمة الخريجين والخريجات ألقاها نيابة عنهم الطالب تركي السلمي والطالبة منتهى العنزي.

كما شهد سمو أمير المنطقة الشرقية، توقيع الجمعية اتفاقيات مع جامعات وأكاديميات ومراكز تعليمية مختلفة , بهدف حصول الطلاب والطالبات على فرص متميزة في مؤسسات تعليمية عريقة، حيث وقع الرئيس التنفيذي لجمعية “بناء” عبدالله الخالدي الاتفاقية الأولى مع رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية مساعد الزامل، والاتفاقية الثانية مع رئيس مجلس إدارة شركة الحماد للمشاريع التعليمية عبدالرحمن الحماد، فيما شهد سموه توقيع الجمعية تسع اتفاقيات مع طلاب وطالبات من المتفوقين الذين حصلوا على قبول مبكر في الجامعات في تخصصات نوعية منها الطب البشري والأمن السيبراني والقانون والتصميم الداخلي والتمريض والعلاج التنفسي.