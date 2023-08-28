أمير الشرقية يرعى معرض “صنعتي 2023م” غداً

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يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، غداً, فعاليات النسخة السادسة لمعرض الأسر المنتجة وأصحاب الحرف والأعمال اليدوية “صنعتي2023م”، الذي تُنظمه غرفة الشرقية، بمشاركة 300 مشارك ومشاركة و 25 جمعية أهلية و 5 جهات حكومية، وذلك على أرض معارض شركة الظهران إكسبو، طريق الدمام، الخبر الساحلي.

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة بدر الرزيزاء، أن المعرض الذي يستمر خمسة أيام، يُمثل قناة تسويقية مباشرة للأسر وأصحاب الحرف والأعمال اليدوية في التواصل مع الزوار وعرض وبيع منتجاتهم، ويهدف إلى تشجيع ثقافة العمل الحر واستدامته واتساع قاعدته، وتحفيز المجتمع لتأسيس الاستثمارات المنزلية، وتأصيل التراث الوطني والمشغولات اليدوية وتعزيز الهوية الوطنية.

وأشار إلى أن الغرفة نفذت برامج تدريبية للمشاركين، لتطوير قدراتهم وإكسابهم المهارات المهنية والإدارية والإبداعية لرفع جودة المنتج، وإكسابهم المبادئ الأساسية في تأسيس المشروعات، والتعريف بأحدث الطُرق التسويقية وأدوارها في إنجاح المشروع، وكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وبناء الهوية التجارية، فيما طبعت الغرفة دليلاً إلكترونيًا للمشاركين ومنتجاتهم وعناوينهم للتواصل معهم طوال العام.