أمير الشرقية يرعى منتدى الأحساء 2023 خلال شهر رجب الجاري

المناطق_واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، في 24 رجب الجاري منتدى الأحساء 2023 الذي تُنظّمه غرفة الأحساء ، في دورته السادسة ويستمر يومين بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وخبراء ومستشارين ونخبة من رؤساء الشركات والمدراء التنفيذيين المحليين والعالميين ورجال وسيدات الأعمال.

وثمّن سمو محافظ الأحساء رئيس اللجنة العليا للمنتدى رعاية سمو أمير الشرقية ، مؤكدًا على ما تُحظى به الأحساء من اهتمام ودعم ومبادرات نوعية تتبنّاها جهات الدولة الاستثمارية والتنموية المختلفة، لإحداث تنمية شاملة ومستدامة في الأحساء، مشيرًا إلى دور المنتدى ومكانته في إبراز المقومات والفرص الاستثمارية والمزايا النسبية التي تتمتع بها الأحساء.

من جهته أكد معالي رئيس مجلس أمناء المنتدى المهندس عبداللطيف العثمان، مكانة المنتدى كأهم فعالية تنموية وأبرز حدث اقتصادي واستثماري في الأحساء، مبينًا أن مجلس الأمناء والغرفة وكافة لجان وفرق العمل تعمل بجد ، من أجل تقديم نسخة متميّزة، تواكب دوره في صناعة شراكات تنموية فاعلة، تُسهم في جذب المشاريع والاستثمارات وتحفيّز اسهامات القطاع الخاص لدعم مسيرة التنمية والتطور في الأحساء.

يُشار إلى أن المنتدى الذي انطلقت نسخته الأولى عام 2003، يُعد أهم فعالية اقتصادية ومنصة عامة لعرض وتعزيز واجهة الأحساء استثماريًا من خلال عرض فرص الاستثمار في القطاعين العام والخاص، وتسليط الضوء على أبرز المزايا النسبية وأهم المقومات والفرص التي تتمتع بها الأحساء، ومنبرًا مفتوحًا للمشاركين من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمستثمرين المحليين والعالميين.