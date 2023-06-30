أمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1444هـ

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1444هـ .

وقال سموه ” إن ما تحقق من نجاحات خلال حج هذا العام ولله الحمد يأتي نتيجة للدعم اللامحدود والكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين ومتابعته للجهود التي تمت من أجل توفير كافة الخدمات لضيوف الرحمن بجودة وإتقان”.

وأضاف سموه ” لقد شاهد الجميع الجهد المنظم الذي بذل هذا العام والمشاريع العملاقة التي تم إنشاؤها لتخفف مشقة الحج على ضيوف الرحمن في ظل عودة أعداد الحجيج إلى مستوياتها المعتادة، إلا أن التنظيم المميز والخدمات التي أضيفت يسرت للحجاج أداء الركن الأعظم ، فنسأل الله أن يوفق قائد هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لكل ما فيه خير البلاد والعباد وأن يحفظ الحجيج ويعودوا لأهلهم واوطانهم سالمين غانمين”.

وأوضح سموه ” أن استثمار التقنيات الحديثة وتوظيف الذكاء الاصطناعي لأول مرة في حج هذا العام واستخدامها في خدمة الحجاج كان له دور في راحة ضيوف الرحمن، حيث أقيمت حزمة مشروعات تقنية ومبادرات تستخدم لأول مرة ، كما فعّلت عدة وزارات وجهات حكومية وأهلية الكثير من التطبيقات والبرامج للارتقاء بمستوى جودة الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن وصولاً إلى موسم حج ميسر وآمن وصحي وهذا من فضل الله أولاً ثم دعم القيادة الرشيدة حفظها الله”.

كما رفع سمو أمير المنطقة الشرقية التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام .

وقال سموه ” نرفع لكم رعاكم الله التهنئة بهذه المناسبة سائلين الله أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية ويعينكم لخدمة الوطن ورفعته في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله “.

وسأل سموه الله أن يديم على الوطن رفعته وتقدمه في ظل قيادته الحكيمة.