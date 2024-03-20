أمير الشرقية يزور المرضى المنومين في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر

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زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لجمعية أصدقاء المرضى، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب الرئيس الفخري لجمعية أصدقاء المرضى، مساء الثلاثاء، المرضى المنومين في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

واطمأن سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على صحة المنومين في أقسام المستشفى، ودعوا الله أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.

وتجول أمير المنطقة الشرقية في أقسام المستشفى، يرافقه معالي رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المشرف العام على المستشفى الجامعي الدكتور عبدالله الربيش، ورئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء المرضى عبدالحكيم بن حمد الخالدي، وأعضاء اللجنة وعدد من الأطباء الذين قدموا شرحاً عن تلك الأقسام والتخصصات والأعمال التي يمارسونها.

وثمن سمو الأمير سعود بن نايف جهود الكوادر الطبية الذين يقدمون رعاية طبية متميزة للمرضى، تماشياً مع توجهات القيادة -رعاها الله- بتأمين رعاية طبية وفق أفضل الممارسات العالمية.

من جانبه، ثمن الدكتور الربيش زيارة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه للمرضى المنومين في المستشفى والاطمئنان على صحتهم وهذا ليس بمستغرب على سموهما، عاداً هذه اللفتة التي جاءت لتؤكد حرص سموهما على سلامة وصحة المنومين، وأثرها الإيجابي في نفوس المرضى ودعمهم نفسياً.

وقدم الشكر والامتنان لسمو أمير المنطقة الشرقية على حضوره وتفقده للمشاريع التطويرية التي شهدها المستشفى الجامعي، وما يحظى به من دعم ومتابعة لما له بالغ الأثر على رفع مستوى الخدمات الصحية في المنطقة، والعمل على تسخير كل ما من شأنه أن يسهم في تخفيف معاناة المرضى من خلال توفير الرعاية الطبية اللازمة من قبل كوادر وطنية مؤهلة تهتم بالمريض وتراعي صحته، منوهاً بأن المستشفى الجامعي يشهد عاماً بعد عام تطوراً ملحوظاً في أقسامه وطواقمه الطبية كافةً وحرصنا أن يستمر العمل في المستشفى بجودة عالية ومهنية فائقة لتحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، واستمرار التطوير والتدريب للكوادر الطبية كافة بما يتناسب وجودة العمل الطبي.

كما ثمن الدكتور الربيش جهود أعضاء جمعية أصدقاء المرضى وما يقدمونه كل عام من دعم سخي للمستشفى الجامعي ومستشفيات المنطقة الشرقية كافةً، وهذا ليس بمستغرب عليهم فأياديهم بيضاء وعطاؤهم مستمر لا ينقطع ورافد من روافد التنمية، داعياً العلي القدير أن يجعله في ميزان حسناتهم ويبارك في جهودهم ويديم على وطننا الخير والعزة والرفعة والتمكين.

من جهته، قدم رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء المرضى بالمنطقة الشرقية عبدالحكيم بن حمد الخالدي الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على اهتمامهما الدائم بالمرضى وزيارتهما، بالإضافة إلى متابعتهما الدائمة لبرامج الجمعية التي تصب في مصلحة المرضى.

وأكد أن إسهامات رجال الأعمال أصحاب الأيادي البيضاء مستمرة في تقديم الدعم المادي لتأمين الأجهزة الطبية التي يحتاجها القطاع الصحي بالمنطقة، وكذلك توفير احتياجات المرضى، وخدمتهم وتقديم الدعم لهم، وتأمين احتياجاتهم من المستلزمات الطبية، حيث يستمر رجال الأعمال خلال الزيارات الرمضانية لمستشفيات المنطقة الرئيسة وعددها 7 مستشفيات بالوقوف على كل ما يخدم المرضى.