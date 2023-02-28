أمير الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم , الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد، وعدداً من أعضاء الهيئة.

وثمن سموه ما تقدمه الهيئة من خدمات ودعم للأنشطة العقارية والإشراف عليها وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري لتوفير البيئة المناسبة لهذا النشاط الحيوي ولتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة والإسهام في تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقدم المهندس الحماد تقريراً لسمو أمير المنطقة الشرقية عن أنشطة الهيئة وفق اختصاصاتها وخططها المستقبلية، مثمناً دعم سموه وتوجيهاته السديدة.