أمير الشرقية يستقبل الطلاب والطالبات الفائزين في معرض “إنتل آيسف” الدولي

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم في ديوان الإمارة، طلاب وطالبات تعليم المنطقة الشرقية الفائزين في المعرض الدولي “إنتل آيسف” للعلوم والهندسة الذي أقيم مؤخراً بالولايات المتحدة الأمريكية 2023، بحضور مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي.

وأشاد سموه بحرص القيادة –أيدها الله- على التعليم ومخرجاته وتقدم كل ما من شأنه تطوير منظومة التعليم وصقل مواهب الطلاب والطالبات وتشجيعهم على المعرفة والابتكار، مؤكداً أن هذا الإنجاز الوطني المستحق يضاف لمجموعة المنجزات الوطنية المتتالية التي حققها أبناء وبنات الوطن في مسابقات العلوم والابتكار وهذا دليل على أن رؤية القيادة في الاستثمار في شباب وشابات الوطن رؤيةً حكيمة تحققت بها هذه النجاحات المتتالية ولله الحمد.

بدوره قدم الدكتور العتيبي هذا الإنجاز المتميز الذي حققه طلاب وطالبات تعليم المنطقة الموهوبين والموهوبات الحاصلين على جوائز كبرى وخاصة خلال مشاركتهم في المعرض الدولي “إنتل آيسف” للعلوم والهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية 2023، لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز “حفظهما الله” واللذان لا يدخران جهداً في دعم تعليم المنطقة وتحفيزهم لأبنائهم الطلاب والطالبات وحثهم على التميز والتفوق.

وأكد مدير عام تعليم المنطقة الشرقية أن الموهوبين في كل مجتمع يعتبرون الثروة الوطنية والطاقة الدافعة نحو الحضارة، وخير شاهد على ذلك ما تحظى به برامج الموهوبين والموهوبات على مستوى المملكة من اهتمام متقطع النظير من قبل قيادتنا الرشيدة “وفقها الله” مضيفاً أنه من هذا المنطلق يأتي اهتمام وزارة التعليم بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع لاستكشاف موهبة أبنائها الطلبة من خلال إعداد البرامج والكوادر المهنية الكفيلة باستخراج هذا الكنز المكنون وإطلاق إبداعاتهم من فوق قاعدة صلبة، رافعاً الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ودعمه لطلاب وطالبات المنطقة.

يذكر أن الطلاب والطالبات الفائزين بالمسابقة هم: محمد أحمد العرفج، بندر محمود البراهيم، لين أحمد الملحم، ديما محمد مروحي، لطيفة هشام الغنام، زهراء أحمد ال شبر، ليان بندر المالكي، تهاني عادل أحمد، وسام فهد القرشي.