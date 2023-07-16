أمير الشرقية يستقبل الفائز بجائزة “كتب السلام” الدولية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم، الدكتور جاسم الياقوت بمناسبة فوزه بجائزة “كتب السلام” الدولية عن كتابه ” كُرتنا ثقافتنا” في نسختها السادسة، والذي قدم لسموه نسخة من الكتاب.

وأوضح الياقوت أن الكتاب جمع ما بين الثقافة والرياضة والعمل الاجتماعي، مُبيناً أن الكتاب يحمل في طياته رسالة محبة وسلام من أرض المملكة العربية السعودية إلى العالم، ويتوافق مع رؤية رؤية السعودية 2030م، منوهاً بدعم وتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية السديدة.