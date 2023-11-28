أمير الشرقية يستقبل المدير التنفيذي لمركز بناء الأسر المنتجة “جنى”

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، المدير التنفيذي لمركز بناء الأسر المنتجة للخدمات التجارية “جنى” محمود محمد الشامي، الذي قدم لسموه التقرير السنوي للمركز خلال عام 2022م.

واطلع سموه على التقرير، مثمناً دور المركز في استهداف العنصر النسائي وتوفير بيئة عمل تمكن السيدات في المملكة لإطلاق مشاريع تجارية خاصة، وتحسن من دخلهم وترفع مستوى جودة حياتهم.

من جانبه أعرب الشامي عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ودعمه لأعمال ومشاريع المركز بالمنطقة.