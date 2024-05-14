أمير الشرقية يستقبل المسؤولين ومنسوبي جوازات المنطقة في مجلس الاثنينية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مجلسه الأسبوعي “الاثنينية” بمقر الإمارة أمس، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، أصحاب السمو والفضيلة والمعالي ومديري الجهات الحكومية، ومدير جوازات المنطقة الشرقية اللواء عبدالرحمن المفضي، وعدد من منسوبي الجوازات.

وأشاد الأمير سعود بن نايف بدور منسوبي ومنسوبات جوازات المنطقة الشرقية في إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل الإجراءات في منافذ المنطقة، وقال: “لقد أصبح توظيف التقنية في إنهاء الإجراءات في منافذ السفر سمة من سمات المملكة، ودليلاً على التطور والتميز الذي وصلنا إليه بتوفيق الله ثم بدعم القيادة الرشيدة لجميع قطاعات وزارة الداخلية”.

وقال: “رؤية المملكة 2030 أسهمت في تعزيز عملية التحول الرقمي، وتحسين جودة الحياة في المملكة، إذ أصبح بإمكان المواطنين الحصول على جواز السفر السعودي إلكترونيًا عبر أبشر، وتسلمه من خلال العنوان الوطني دون الحاجة لزيارة مقار الجوازات، إضافة للعديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى المقدمة للمواطن والمقيم”.

وأكد سموه ثقة الجميع بالكوادر المتميزة من أبناء وبنات الوطن العاملين في منافذ المنطقة الشرقية، واستعداداتهم لموسم الحج هذا العام واستقبال ضيوف الرحمن القادمين من دول الخليج الشقيقة لأداء مناسك الحج عبر أكثر من منفذ بالمنطقة، مشيراً إلى أن ما شهدته منافذ المنطقة خلال مواسم الحج في الأعوام السابقة من سرعة في إنهاء الإجراءات لضيوف الرحمن، جاء نتيجة جهود العاملين في جوازات المنطقة وبقية القطاعات الأخرى من الكوادر البشرية المؤهلة التي استخدمت أحدث الأجهزة التقنية والإمكانيات المتوفرة لخدمة ضيوف الرحمن.

وقال: “نحن مقبلون على عدة مواسم تشهد كثافة وحركة عالية على المنافذ سواء البرية أو الجوية ومن المهم بذل الجهود والاستعداد الجيد لهذه المواسم لإنهاء إجراءات السفر بسهولة ويسر كما تعودنا من العاملين في جوازات المنطقة”.

من جانبه، أوضح مدير جوازات المنطقة الشرقية أن بعض منافذ المنطقة سجلت أرقاماً قياسية بأعداد المسافرين، حيث حققت جوازات جسر الملك فهد للعام الماضي 30 مليون مسافر وأعلى معدل للمسافرين بشكل يومي تجاوز 180 ألف مسافر، وتعد هذه الإحصائية أعلى إحصائية يومية منذ افتتاح الجسر حتى تاريخه، مشيراً إلى أنه تم إنهاء إجراءات قدومهم ومغادرتهم بشكل انسيابي وباحترافية أمنية عالية، إضافة إلى أن جوازات منفذ سلوى سجلت أيضاً أعلى إحصائية مسافرين بشكل يومي حيث بلغت 63 ألف مسافر وتعد هذه الإحصائية أعلى إحصائية يومية منذ افتتاح المنفذ.

وأشار إلى أن تجربة كروز السعودية في ميناء الملك عبدالعزيز وجدت إشادة من السياح بحسن تعامل وسرعة إجراءات دخولهم لموسمين متتاليين، كما أنه تم إطلاق خدمة (أبشر سفر) وهي خدمة إلكترونية تمكن المسافرين من إنشاء طلب سفر وإنهاء جميع إجراءات السفر عبر نظام النفاذ الوطني، بينما تتولى جوازات المنطقة الشرقية مسؤولية منصة مقيم وهي خدمة تتيح للمنشآت التجارية إنهاء معاملاتها إلكترونياً وبشكل فوري دون الحاجة إلى مراجعة المديرية العامة للجوازات.

وأكد اللواء المفضي، أن جوازات المنطقة الشرقية حققت ضمن منظومة الجوازات بالمملكة العديد من الإنجازات الملموسة والتحسينات في عدة مجالات منها، تسهيل الإجراءات الخاصة بالجوازات وتحسين تجربة المواطنين والمقيمين في التعامل مع الجوازات، كما اعتمدت تقنيات حديثة ومتقدمة لتحسين الخدمات وتسريع الإجراءات عن طريق تفعيل نظام الاتصالات الإدارية، لافتاً إلى أن جوازات المنطقة حازت على أعلى نسبة بتقديم الخدمات الإلكترونية وتفوقت على جوازات المناطق الأخرى بنسبة تفوق 90٪ وتم الاستغناء عن الورق بما ينعكس على كفاءة الانفاق وسرعة العمل، صاحب ذلك تطوير بيئة العمل وزيادة تأهيل العاملين.

وأوضح أن المنطقة الشرقية تعد أكبر مناطق المملكة وتتميز بموقعها الجغرافي، وهي بوابة المملكة لدول مجلس التعاون الخليجي، كما ارتبطت تجارياً منذ القدم عبر عدة موانئ كان أهمها ميناء العقير الذي يعد أقدم ميناء بحري على ساحل الخليج العربي، حيث كان البوابة الاقتصادية لبداية تأسيس الدولة والمنفذ الرئيسي للوصول إلى شرق ووسط المملكة، منوهاً بالطفرة التنموية التاريخية التي تشهدها بلادنا، والتي كان لقطاع الجوازات بالمنطقة نصيب منها في إطار تطوير منظومة وزارة الداخلية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الذي انعكس على مستوى جودة الخدمات المقدمة التي أسهمت في تحسين وتجويد الخدمات للمواطن والمقيم.

حضر المجلس وكيل إمارة المنطقة الشرقية تركي بن عبدالله التميمي.