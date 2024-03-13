أمير الشرقية يستقبل المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , في مقر الإمارة أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك، ومدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة عمر الدويش، وعددا من منسوبي الفرع.

ورفع سمو أمير المنطقة الشرقية التهنئة للقيادة – أيدها الله – بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى العلي القدير أن ينعم على بلادنا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

وأوضح سموه أن شهر رمضان المبارك هو شهر الخير الذي تكثر فيه الأعمال الصالحة، وحث أئمة المساجد على الاعتدال في صلاتي التراويح والقيام، وعدم الإطالة , مراعاة لظروف كبار السن والعجزة , وأخذ الأمور من أوسطها، بلا إفراط أو تفريط.

وأضاف سموه “شهر رمضان فرصة مواتية نتذكر فيها جميعاً أهم الغزوات التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الفضيل، وهذا يؤكد لنا بأن رمضان شهر عمل وليس ركون وتراخي، وشهر إنجاز مع العبادة ، كما أنه شهر التسامح فيجب علينا أن نتسامح فيما بيننا وأن يكون هذا الشهر فرصة لإعلاء قيم التسامح والبذل والعطاء ، حيث تتضاعف في الشهر المبارك الحسنات وتمحى السيئات ونحصد ‏الرحمة والمغفرة والجنة بإذن الله”.

وهنأ سموه خلال كلمته الجميع بحلول الشهر الفضيل، سائلاً المولى العلي القدير أن يعينهم على صيامه وقيامه وأن يحصدوا خيراته ويجعلهم من المقبولين، داعيا الله سبحانه أن يشفي المرضى ومن فقد لذة الصيام، وأن يعافيهم ويجازيهم خيراً.

والقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشيخ عمر الدويش كلمة أكد أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمساجد والمراكز الإسلامية في المملكة والعالم، إيمانًا منها بأهمية تلك المراكز ودور العبادة في ترسيخ مفاهيم الدين في نفوس المسلمين، بوصفها مكانًا لممارسة العبادة، والتحاور والتقارب بين المسلمين.

وأشار إلى أن عدد المساجد في المنطقة بلغ ٤١٩٦ مسجدا وجامعا ، وأن المبالغ التي تبرع بها أهل الخير لبناء المساجد بلغت ٥٠٠ مليون ريال خلال الخمس سنوات الماضية، فيما تم افتتاح ٣٤ مسجدا وجامعا خلال شهر رمضان الحالي للعام ١٤٤٥هـ.

حضر الاستقبال أصحاب السمو والمعالي وأهالي المنطقة، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية تركي بن عبدالله التميمي.