أمير الشرقية يستقبل رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين باتحاد الغرف السعودية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين باتحاد الغرف السعودية حمد بن حمود الحماد يرافقه أعضاء اللجنة.

وقدّم الحماد لسمو أمير المنطقة الشرقية تقريراً عن اللجنة ودورها في دعم المشاريع التنموية من خلال التنسيق والتوعية وحصر الاحتياجات والإسهام في تذليل الصعوبات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة.

ورفع رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين باتحاد الغرف السعودية الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه وتوجيهاته السديدة.