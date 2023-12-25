أمير الشرقية يستقبل رئيس الهيئة العامة للإحصاء

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه اليوم، رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، يرافقه أعضاء منسوبي الهيئة.

وثمن سموه جهود هيئة الإحصاء في تقديم البيانات والمؤشرات التي تساعد على صنع القرارات والتوجيهات المستقبلية لأعمال التنمية الحضرية والسكانية والاقتصادية.

من جهته، قدم الدوسري لسمو أمير المنطقة الشرقية عرضاً عن أعمال الهيئة وما تقدم من جهود لإيجاد معلومات وإحصائيات دقيقة وشاملة تمكن أصحاب القرار من اتخاذ القرارات بناءً على معلومات دقيقة وواضحة، مُثمناً اهتمام ومتابعة سمو أمير المنطقة الشرقية لأعمال الهيئة في المنطقة.