أمير الشرقية يستقبل رئيس الهيئة العامة للموانئ

المناطق_ واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس عمر بن طلال حريري، الذي قدم لسموه تقريراً عن موانئ المنطقة.

وثمّن سمو أمير المنطقة الشرقية جهود الهيئة في تطوير كفاءة العمل في الموانئ، وتحسين المؤشرات التشغيلية التي أسهمت في تسهيل إجراءات الشحنات خلال وقت قليل مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني.

من جانبه، رفع المهندس حريري، الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه بخطط الموانئ مما كان له الأثر البالغ في إنجاز المشاريع التي أسهمت في تطوير العمل بمنظومة الموانئ بالمنطقة.