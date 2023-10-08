أمير الشرقية يستقبل رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد بن محسن السقاف، يرافقه مسؤولو الجامعة.

وثمّن سموه , جهود جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في تخريج أجيال من الطلاب والطالبات المتخصصين في مجالات دقيقة تسهم في تقدم الوطن ورفعته.

وقال : “إن الاهتمام بالتعليم والابتكار له نتائج إيجابية عديدة تسهم في تطوير الأجيال القادمة ليسهموا في بناء اقتصاد وطني مثمر”، منوهاً باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – البالغ , بالعلم والمعرفة لبناء قدرات أبناء وبنات الوطن وتطوير المجتمع وإطلاق قدراته وتمكين مواهبه.

من جانبه، قدّم الدكتور السقاف، لسمو أمير المنطقة الشرقية تقريراً عن آخر المستجدات وإنجازات الجامعة في دعم التنمية والابتكار وتطوير القدرات البشرية، وما حققته خلال خطة التحول الإستراتيجي، التي تهدف إلى تأهيل الكفاءات الشابة ليكونوا الأفضل والأكثر مواكبة لاحتياجات سوق العمل، والإسهام في تحويل الاقتصاد المحلي إلى اقتصاد معرفي يتنافس بقوة في الاقتصاد العالمي , من خلال إعادة هيكلة مناهجها وتطوير برامجها الأكاديمية لتكون مبنية على أساس رقمي.

وأشار إلى أن الجامعة أطلقت خلال العامين الأخيرين 38 تخصصًا دقيقًا واستحدثت 32 برنامجًا لماجستير السنة الواحدة، وأنشأت أكثر من 20 مركزًا بحثيًا جديدًا، إضافة إلى تمكين دور المرأة عن طريق فتح باب الانضمام لبرامج الجامعة كطالبات وأعضاء هيئة التدريس، واستعداد الجامعة للمساهمة المستمرة في خدمة المجتمع وتطوير القطاع التعليمي، منوهاً بالاهتمام والدعم الكبيرين اللذين يحظى بهما التعليم الجامعي في المملكة من قبل القيادة الرشيدة، وبتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية ودعمه للجامعة.