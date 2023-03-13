أمير الشرقية يستقبل رئيس جمعية معمار وأعضاء مجلس الإدارة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم في مكتبه بالإمارة, رئيس مجلس إدارة جمعية معمار الدكتور إبراهيم مبارك النعيمي، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة، الذين قدموا لسموه عرضاً عن أعمال ونشاطات الجمعية.

وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بالجهود التي تقدمها الجمعية للمساهمة في دعم مشاريع الإسكان التنموي والتكاتف مع بقية الجهات المختصة وتقديم الاستشارات والحلول الهندسية المبتكرة.

بدوره أوضح الدكتور النعيمي أن الجمعية متخصصة في تقديم استشارات الدراسات والبحوث والتصاميم الهندسية وإدارة المشاريع في مجال الإسكان التنموي، وعقد الشراكات والاتفاقيات المجتمعية الفعالة مع مختلف الجهات ذات العلاقة، لتوفير السكن الكريم المستدام للأسرة المحتاجة، مشيداً بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية وتوجيهاته السديدة واهتمامه بمنظومة العمل الخيري في المنطقة.