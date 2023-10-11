أمير الشرقية يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية “إطعام”

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمقر الإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية بنك الطعام السعودي ( إطعام ) عبداللطيف الراجحي، يرافقه عدد من موظفي الجمعية والداعمين.

وثمّن سموه الدور الذي تقوم به جمعية بنك الطعام السعودي “إطعام”، للحفاظ على النعمة والاستفادة من الفائض من الأطعمة وتوزيعه على المحتاجين ومساهمتها في طرح مبادرات متعددة تهدف إلى نشر ثقافة حفظ النعمة، وقال سموه : ” هو عمل يستحق التقدير خاصة أن نشاطات الجمعية اللوجستية تدار بكفاءة عالية عن طريق كوادر بشرية مؤهلة”.

وأكد سموه على أهمية تكاتف المجتمع مع الرسالة التي تقوم بها ” إطعام” والهادفة لحفظ الموارد الغذائية من الهدر ، حيث إن تلك الرسالة تراهن على وعي المجتمع الذي يعد شريكاً أساسياً في تحقيق أهداف الجمعية للحفاظ على الغذاء من الهدر.

وأضاف سموه ” نجاح الجمعية في خططها الرامية للحفاظ على الغذاء يتيح لها تحقيق الاستفادة من فائض الموارد الغذائية، وتوزيعها على المستفيدين وبذلك تتكامل منظومة منع الهدر وتقديم الباقات الغذائية للأسر المستفيدة “.

من جانبه، نوه الراجحي، بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية للجمعية والذي حقق أُثراً بالغاً على الخدمات التي تقدمها الجمعية للمجتمع، بما فيها حفظ النعمة من الهدر ، بالإضافة إلى تقديم برامج التأمين والدعم الغذائي المستدام لذوي الظروف الخاصة، وتعزيز الجهود نحو الأمن الغذائي، وتنفيذ المبادرات الهادفة لتحقيق الاستدامة عبر مشاريع الإسناد مع القطاعين العام والخاص والشراكات المتنوعة التي تبرمها الجمعية.

وجرى خلال اللقاء تقديم عرض مرئي عن الخدمات والجهود التي تقوم بها جمعية بنك الطعام منذ انطلاق مسيرتها ، ثم كرم سموه الداعمين لبنك الطعام، وموظفي الجمعية المشاركين في موسم الحج للعام الجاري 2023 من خلال النسخة الثانية لحملة ( حج بلا هدر )، التي نفذتها الجمعية خلال الفترة من 1 إلى 15 ذي الحجة للعام 1444 هـ.