أمير الشرقية يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية “تعافي”

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية بالمنطقة “تعافي” عبدالسلام الجبر وأعضاء مجلس الإدارة.

وثمن سموه ما قامت به الجمعية من جهود للإسهام في تأسيس عدد من الجمعيات المهتمة بتأهيل المتعافين في المملكة، ودورها في إعادة كثير من المتعافين ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع من خلال برامجها المختلفة، وتطلع سموه لمواصلة هذا الدور من أجل خدمة مستفيديها ووصولهم إلى بر الأمان والشفاء التام.

وخلال اللقاء قدم الجبر لسمو أمير المنطقة الشرقية التقرير السنوي للجمعية لعام 2022م، الذي يتضمن برامج الجمعية وما تقدمه للمتعافين من المخدرات من خدمات موجهة تسهم في احتوائهم وعدم عودتهم للإدمان والأخذ بأيديهم ومساعدة أسرهم.

وأشار التقرير إلى إقامة الجمعية 837 جلسة علاجية استفاد منها 7200 شخص، كما استفاد 146 متعافياً من البرنامج التأهيلي و68 متعافياً أكملوا البرنامج التأهيلي، وبين التقرير دور الجمعية في نشر التوعية الصحيحة للمختصين وتدريبهم على كيفية اكتشاف المتعاطين والتعامل الأمثل معهم، بالإضافة إلى التعرف على مبادئ العلاج الأساسية ومراحله لحين بلوغ مرحلة التأهيل.

من جانبه نوه الجبر بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية لأعمال الجمعية، وبتوجيهاته السديدة.