أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء “صحيفة صوت الشرقية”

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، رئيس تحرير “صحيفة صوت الشرقية” الإلكترونية راكان العيادة؛ وعدداً من أعضاء فريق التحرير، وذلك بمناسبة صدور ترخيص هيئة الإعلام المرئي والمسموع لها كصحيفة إلكترونية تصدر من المنطقة الشرقية.

واستعرض سموه خلال الاستقبال موقع الصحيفة، كما اطلع على المواضيع والتصنيفات الإعلامية بها، ثم تفضل بنشر خبر إطلاق الصحيفة رسميًا، متمنيًا لفريق العمل التوفيق.

من جانبه، قدم رئيس التحرير العيادة الشكر لسمو أمير الشرقية على ما يلقاه الإعلام والإعلاميين في المنطقة من دعم واهتمام، مؤكدًا حرص فريق عمل الصحيفة على نقل المعلومة الصحيحة والمفيدة، والإسهام في نشر أخبار التطور والازدهار الذي تعيشه البلاد.