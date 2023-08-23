أمير الشرقية يستقبل طلاب وطالبات المنطقة الفائزين بمسابقة المهارات الثقافية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم، الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة المهارات الثقافية على مستوى المملكة لتحقيقهم مراكز متقدمة في المسابقة التي أطلقتها وزارة التعليم بالشراكة مع وزارة الثقافة التي أقيمت مؤخراً بمحافظة جدة.

وثمّن سموه جهود الحكومة الرشيدة “أيدها الله” في دعم وتطوير شباب وشابات الوطن ليسهموا في رفعة وطنهم، مهنئاً الطلاب والطالبات بهذه المناسبة التي تدل على تميز التعليم بالمنطقة وتطوره، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

من جانبه، أوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سامي العتيبي، أن المسابقة تهدف لاكتشاف المواهب الطلابية وتطويرها في عدة مسارات شملت الفنون البصرية والموسيقى والمسرح والأفلام والأدب وقد انطلقت المرحلة الأولى بتأهيل منسقي المسابقة عبر دورات تدريبية تعريفية بالمسابقة من قبل وزارة الثقافة ليتم نقلها للميدان التعليمي وقد سجل ما يقارب ٦٠٠٠ طالب وطالبة من المنطقة في جميع المسارات لينتقل الطلاب المتأهلين للمعسكر التدريبي المقام في جدة من قبل وزارة الثقافة لتطوير مواهب الطلاب والدخول في المنافسة النهائية على مستوى المملكة.

وأضاف أن المسابقة اختتمت بإعلان النتائج في الحفل الختامي وتكريم الفائزين والفائزات، حيث حقق طلاب المنطقة الشرقية المركز الأول في مسار الفنون البصرية ” النحت” للطالب محمد بن عبدالعزيز القويز، والمركز الأول في مسار “الأدب القصة القصيرة” للطالب محمد نسيم آل إبراهيم، والمركز الأول في مسار “المسرح” للطالبة شيخة بنت محمد الدخيل، والمركز الأول في مسار “المسرح” للطالبة زهراء بنت سلمان الحضري.

ومن إدارة تعليم محافظة الأحساء حقق الفريق المسرحي المكوّن من الطلاب مصطفى عبدالله البن صالح ،وسعود جلال المريضيف، وعبدالعزيز عبدالله الموسى، وحيدر صبار العمران، وراكان علي الجريش، ومجتبى عبدالعزيز الحجي، ومحمد هاني الرضى، وحسن عبدالله الشهاب المركز الأول في مسار “المسرح”، وحققت الطالبة نوف بنت مسفر الجاسم المركز الأول في “مسار الأفلام”، وحقق الطالب حمد بن محمد عبادي المركز الأول في مسار “الفنون البصرية”( الرسم).

نوه الدكتور العتيبي بدعم واهتمام سمو أمير المنطقة الشرقية، بالمواهب في المنطقة وتشجيعهم ليتميزوا في المسابقات والمحافل المحلية والدولية.