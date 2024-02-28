أمير الشرقية يستقبل فريق ترشيد الطاقة بالإمارة لعام 2022

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم فريق العمل بإمارة المنطقة المسؤول عن ترشيد الطاقة لعام 2022، بمناسبة تميزهم وتكريمهم من قبل المركز الوطني لكفاءة الطاقة ” كفاءة” وتحقيق مركز متقدم في ترشيد الطاقة، وأثنى سموه على جهودهم.

وثمن وكيل إمارة المنطقة الشرقية المكلف تركي بن عبدالله التميمي لسمو أمير المنطقة الشرقية دعمه وتوجيهات الدائمة لفريق العمل في الإمارة لتحقيق مركز متقدم والتكامل مع المركز الوطني لكفاءة الطاقة لتحقيق التطلعات، مؤكداً أن هذا الدعم دافعاً لاستمرار تميز فريق العمل للحفاظ على المركز المتقدم في ترشيد الطاقة.

حضر اللقاء مدير عام الشئون الإدارية والمالية عبدالله الحربي، ومدير إدارة التشغيل والصيانة المهندس محمد العتيبي، ومسئول الفريق المهندس خالد البسامي، وبدور المزروع.

وكان المركز قد كرم فريق إمارة المنطقة الشرقية خلال حفل تكريم الجهات الحكومية المتميزة في تحسين استهلاك الطاقة لعام 2022م والتي شملت ثلاث فئات.