أمير الشرقية يستقبل مجلس إدارة سابك

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة سابك المهندس خالد بن هاشم الدباغ، يرافقه أعضاء المجلس، وذلك بمناسبة الاجتماع السنوي لمجلس الإدارة.

وأشاد أمير المنطقة الشرقية بالدور الذي تقوم به شركة سابك في تعزيز المحتوى المحلي والإسهام في رفع الناتج المحلي، إضافة إلى السمعة الدولية والنجاحات التي حققتها في عالم البتروكيماويات مع سعيها للمحافظة على البيئة وإيجاد الحلول المبتكرة في مجال الصناعة.

بدوره ثمن الدباغ اهتمام سمو أمير المنطقة الشرقية ودعمه لأعمال ومشاريع سابك في المنطقة.