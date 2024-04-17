أمير الشرقية يستقبل مجلس إدارة “مأوى” بمناسبة حصولها على جائزة “إحسان”

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية عايض بن فرحان القحطاني وأعضاء المجلس بمناسبة حصول الجمعية على جائزة “إحسان” للجمعيات الرائدة في نسختها الأولى للتميز في مجال الإسكان.

وثمن سموه الجهود التي تقوم بها الجمعيات من جهود كبيرة لدعم الأسر المحتاجة والإسهام في تنفيذ تطلعات القيادة -أيدها الله- لتجويد حياة المواطنين من مستفيدي الإسكان التنموي وابتكار حلول سكنية لتوفير السكن للأسر الاكثر حاجة، منوهاً بما توليه القيادة الرشيدة بالقطاع غير الربحي من دعم واهتمام أسهمت في تطور القطاع وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية مأوى، أن الجمعية تطبق أفضل الممارسات المحلية والعالمية، حيث حملت على عاتقها قيم الابتكار والتكامل والإتقان في العطاء، مشيرًا إلى أن حصول “مأوى” على جائزة إحسان يأتي تعزيزاً للموثوقية والشفافية التي تعكسها خدمات الجمعية عبر برامجها وخدماتها النوعيّة التي قامت به الجمعية لتوفير المساكن للأسر الأكثر احتياجاً بجميع أنحاء المملكة.

وبين أن جمعية “مأوى” تطمح إلى مواكبة حجم التطلعات التي توليها القيادة لمنظمات القطاع غير الربحي، بأن تكون الجمعية نموذجاً ريادياً وملهماً في بناء المسكن الآمن والمستدام للأسر الأشد حاجة بالتكامل مع الشركاء، حيث وصلت إنجازات “مأوى” حتى نهاية عام 2023م إلى أحد عشر منطقة إدارية بالمملكة وبناء أكثر من 460 منزلاً للأسر المحتاجة تضم أكثر من 4,600 مستفيد.

وقدم القحطاني لسمو أمير المنطقة الشرقية تقريراً عن إنجازات “مأوى” خلال الفترة الماضية وما قدمته من برامج مبتكرة وحلول سكنية لمساعدة الأسر الأكثر حاجة، مثمنا لسموه اهتمامه ودعمه للإسكان التنموي ليتحقق الأثر الاجتماعي المنشود.