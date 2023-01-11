أمير الشرقية يستقبل محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي وعددا من قيادات الهيئة.

وثمن سموه جهود الهيئة في تنظيم ومراقبة المنافذ لتعزيز الدور الأمني في مكافحة التهريب الجمركي وتسهيل الحركة التجارية وفق منظومة معينه لدعم التنمية الاقتصادية ولتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال ” لقد قدمت الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة جهوداً مميزة لتسهيل حركة المتنقلين بين المملكة ودولة قطر الشقيقة خلال كأس العالم، وهي جهود مشكورة وغير مستغربة من قيادات وكوادر هذا الكيان، كما أن للهيئة جهود واضحة في تنمية مقدرات الوطن والعمل على تطوير المنافذ وخدمة المتنقلين من وإلى المملكة، وهذا بلا شك يأتي في ظل الدعم الكبير الذي تقدمة القيادة الرشيدة “أعزها الله” لهذا القطاع ولكافة القطاعات الحيوية”.

بدوره قدم معالي المحافظ لسمو أمير المنطقة الشرقية عرضاً عن المنافذ البرية في المنطقة وخطط تطويرها بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مثمناً اهتمام ومتابعة سموّه للخدمات التي تُقدمها الهيئة في جميع فروعها ومنافذها الجمركية بالمنطقة.

وأشار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى مرحلة التطوير التي شهدتها منافذ المنطقة مؤخرًا والتي يأتي من أبرزها افتتاح الصالات الشاملة في جسر الملك فهد، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، ومطار الملك فهد الدولي، وفق مواصفات وبنية تحتية متطورة تدعم انسيابية العمل وتُسهل رحلة العملاء، مما يُسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.

حضر اللقاء نائب معالي المحافظ للعمليات عبدالله السدحان، نائب معالي المحافظ للأستراتيجية عبدالله الفنتوخ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة جسر الملك فهد يوسف العبدان ومدير مكتب معالي المحافظ مشعل الرضيان.