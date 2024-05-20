أمير الشرقية يستقبل مدير صندوق تنمية الموارد البشرية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني، يرافقه عدد من قيادات الصندوق.

ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة في سبيل دعم وتمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل، والإسهام بإشراكهم في النهضة التنموية الراهنة، مؤكداً على أهمية توحيد الجهود وتعزيز الشراكة مع كافة القطاعات في المنطقة من أجل إيجاد الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المنطقة وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة لسوق العمل.

من جانبه قدم مدير الصندوق عرضاً عن أبرز إنجازات ونتائج دعم التدريب والتوظيف على صعيد المنطقة خلال الربع الأول من العام الجاري 2023؛ منوهاً بالجهود المميزة للقطاع الخاص في المنطقة والتي أسهمت في تحقيق الميزة التنافسية للقوى الوطنية وفقاً لمتغيرات واحتياجات السوق .

وثمن الجعويني اهتمام سمو أمير المنطقة الشرقية ودعمه لأنشطة صندوق الموارد البشرية في المنطقة.