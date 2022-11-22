أمير الشرقية يستقبل مدير عام الجوازات

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم, معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.

وأشاد سموه بالجهود التي تقوم بها إدارات الجوازات في منافذ المنطقة الشرقية، خصوصاً منفذ سلوى؛ لتسهيل إجراءات عبور المشجعين إلى دولة قطر الشقيقة؛ تنفيذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – .

من جانبه نوه الفريق اليحيى بدعم ومتابعة سمو أمير المنطقة الشرقية لأعمال الجوازات في المنطقة، خاصة خلال إقامة كأس العالم بدولة قطر الشقيقة.