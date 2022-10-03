أمير الشرقية يطلع على إنجازات التدريب التقني والمهني بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة بدر بن إبراهيم العبدالواحد، الذي قدم لسموه تقريراً عن إنجازات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة للعام التدريبي 1443هـ وخطتها التشغيلية، بحضور عدد من قيادات المؤسسة.

وأكد سموه أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل في مختلف الأعمال والمهن، منوهاً بجهود المؤسسة وبرامجها التدريبية بالمنطقة، ومضاعفتها لصناعة التحول بتخصصات وبرامج جديدة تخدم توجهات رؤية المملكة 2030 خدمة لشباب وفتيات المنطقة، معرباً عن شكره لمنسوبي الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة على جهودهم وتميزهم.

من جهته، أعرب العبدالواحد عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على التوجيهات السديدة ودعمه لبرامج وفعاليات المؤسسة بالمنطقة.