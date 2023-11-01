أمير الشرقية يطلع على تقرير مبادرة بناء القدرات وتبادل خبرات العاملين في جمعيات الأيتام

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية , في مكتبه اليوم، مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة عبدالله الخالدي، الذي قدم لسموه تقريراً عن مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات العاملين في جمعيات الأيتام.

وأوضح الخالدي أن المبادرة بنسختها السادسة، شارك فيها 145 من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والقيادات والعاملين في جمعيات الأيتام بالمملكة يمثلون 8% من العاملين في قطاع الأيتام،مفيدا أن النسخة السادسة تميزت بحصول الجمعية على شهادات مهنية احترافية في 7 مجالات رئيسية في عمل الجمعيات، إلى جانب أن هذه الشهادات عالمية المصدر أو محلية تم تصميمها بعناية حتى تتواكب مع السياق المحلي، إضافة إلى بناء قدرات العاملين في القطاع غير الربحي ورفع كفاءة الجمعيات، وتحقيق أثر أعمق للقطاع غير الربحي في الجوانب التنموية والمشاريع ذات الأثر الاجتماعي.

ونوه الخالدي بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية واهتمامه بكل ما يخدم الأيتام ويسهم في تحسين حياتهم، وتأهيلهم وبدعمه الدائم لجمعية بناء لرعاية الأيتام وما تقدمه من برامج تمكن اليتيم وتسهم في بناء شخصيته.