أمير الشرقية يطلق مشروع خدمة “الإسعاف الجوي” بالمنطقة

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أطلق صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمقر الإمارة اليوم، مشروع الإسعاف الجوي بالمنطقة الشرقية، بحضور رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي، الذي قدم لسموه شرحاً مفصلاً عن هذه الخدمة الجديدة بالمنطقة والخدمات التي ستوفرها للمرضى.

ووجه سموه رسالة لطواقم الهيئة عبر جهاز الاتصال اللاسلكي تمنى لهم التوفيق في مهام عملهم وأن يقدموا خدمات إسعافية تسهم في إنقاذ الأرواح.

وأشاد سمو أمير الشرقية بدور هيئة الهلال الأحمر السعودي في توفير مختلف الخدمات الطبية الطارئة بالمنطقة، والتي أسهمت بفضل من الله تعالى في إنقاذ الأرواح والمصابين والمرضى وتقديم المساعدة لهم.

ونوه سموه بحرص القيادة الرشيدة – أيدها الله – على تقديم كل من يسهم في خدمة الإنسان في شتى المجالات وخصوصاً ما يسهم في إنقاذ حياته والإسهام في إيصاله لتلقي العلاج في وقت سريع، معبراً عن سعادته بتدشين الإسعاف الجوي أحد المشاريع المباركة التي تسهم في إنقاذ حياة كل من يتعرض لحادث أو عارض صحي.

من جانبه أوضح رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، أن الإسعاف الجوي يهدف إلى تحقيق سرعة إسعاف المصابين واختصار الوقت لتقديم الرعاية الصحية الطبية الطارئة بجودة عالية وما يترتب عن ذلك من زيادة الفرصة في إنقاذ أرواح المواطنين والمقيمين، وسرعة مباشرة الحالات الحرجة وتقديم عمليات النقل والرعاية بعناية فائقة والسرعة في نقل المصابين للمستشفيات المتخصصة، حيث سيستفيد من هذه الخدمة ذوي الإصابات البالغة وحالات السكتات الدماغية وأصحاب الأزمات القلبية والمتعرضين للكسور والحروق.