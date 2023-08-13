أمير الشرقية يطّلع على أعمال جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، أمين عام جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي الدكتور فهد بن حمد المغلوث، والذي سلم لسموه تقريراً عن الجائزة.

وأوضح المغلوث أن البرنامج الوطني لتعزيز المبادرات المجتمعية ” هاكاثون ” أحد مبادرات جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي يستهدف تجويد مخرجات المبادرات المجتمعية وتفعيلها وجعلها أكثر أثراً واستدامة من خلال تعزيز المسؤولية المجتمعية والقيم النبيلة لدى الشباب كصُنّاع مبادرات وقادة ورواد عمل اجتماعي يُراهن عليهم في المستقبل، وذلك من خلال مشاركة كافة مناطق المملكة والجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص.

وقدم الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه ومتابعته لأهداف وإنجازات الجائزة.