أمير الشرقية يطّلع على تقرير عن ملتقى ومعرض “راد”

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه اليوم، رئيس غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، الذي قدم تقريراً لسموه عن ملتقى ومعرض “راد” في نسخته السادسة، والذي سيقام في المنطقة قريباً.

وثمّن سمو أمير المنطقة الشرقية جهود القيادة الرشيدة– أيدها الله – في دعم ومساندة شباب الوطن لتقديم أفضل ما عندهم من أفكار تخدم وطنهم وتبني مستقبلهم، إضافةً إلى دور غرفة الشرقية في تنظيم الملتقى والتعريف بالمواهب المقدمة من قبل أبناء وبنات المملكة وتمكينهم في سوق العمل، ليسهل عليهم الوصول لطريق النجاح، والتطلع إلى تقديم المزيد من الأفكار التي تسهم في رفعة الوطن.

وأوضح رئيس غرفة الشرقية، أن الملتقى يسعى لإتاحة الفرصة للمجتمع الاقتصادي والشركات الكبرى ورجال الأعمال للتعرف على منتجات وخدمات مشاريع الشباب والفتيات ودعمها، حتى تكون هناك منشآت مؤهلة للمنافسة داخلياً وخارجياً.

وأشار الرزيزاء إلى أن هذه النسخة ستركز على ترويج منتجات وخدمات الشباب والفتيات للمستهلك والمستثمر، بالإضافة إلى تثقيفهم بالأعمال من خلال الأنشطة المختلفة التي ستقدم في المعرض، وتحفيزهم إلى طرح أفكارهم، مقدماً شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه الدائم بالأعمال التي تخدم أبناء وبنات المنطقة.