أمير الشرقية يفتتح المجمع القرآني بجمعية تحفيظ القرآن بالجبيل

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افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، المجمع القرآني التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل.

ونوه سموه بما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- من دعم واهتمام لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- حتى هذا العهد الزهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وأشاد سموه بمشروع المجمع القرآني ضمن مشروع وقف منار القرآن الكريم، والذي يأتي استمراراً لاهتمام بلادنا بالقرآن وتعليمه وحفظه، مقدما شكره للساهمين والداعمين لمشروع.

من جانبه نوه رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد الجبر، بدعم واهتمام سمو أمير الشرقية للمشاريع الخيرية بالمنطقة، معربا عن شكره لسموه على افتتاحه للمجمع القرآني.

يذكر أن المجمع القرآني بالجبيل الصناعية الذي تبلغ مساحة أرضه 15000م2، بلغت تكلفته 40 مليون ريال، ويزيد عدد المستفيدات عن 5000 طالبة، ويشتمل المجمع القرآني على الإدارة الرئيسية للجمعية، وإدارة الإشراف النسائي، ومدرسة تحفيظ قرآن نسائية، ومعهد إعداد معلمات القرآن كريم، وروضة أطفال، ومركز تدريب نسائي، وملتقى فتيات، إضافة إلى قاعات متعددة الأغراض.