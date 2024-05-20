أمير الشرقية يفتتح حفل الخريج والوظيفة الـ 28 بمعهد الإدارة العامة

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افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، فعاليات حفل الخريج والوظيفة الـ 28 لفرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة، بحضور معالي المدير العام للمعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان، وعدد من قياداته والمسؤولين، كما دشّن معرض التوظيف، وكرّم خريجي وخريجات المعهد.

وثمن سموه مخرجات المعهد والمجالات والتخصصات التي يقدمها لسوق العمل، ولرفع كفاءة رأس المال البشري من الخريجين والخريجات المميزين، الذين كان لهم بصمة في دفع مسيرة العمل الإداري في ظل دعم غير محدود من القيادة الرشيدة.

من جانبه، أوضح الدكتور السجان أن منظومةُ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عملت على تهيئة الأساسات القوية لسوق العمل، حيث بلغ عدد خريجي وخريجات فرع المنطقة الشرقية 112 خريجٍاً وخريجةٍ من 3 برامج إعدادية متخصصة في مجالات المعهد المختلفة، مشيراً إلى أن المعهد يقيم معرضاً للتوظيف بمشاركة عدد من الجهات لمدة يومين، ليلتقي الخريجون والخريجات بمسؤولي التوظيف والموارد البشرية في الشركات والمؤسسات الوطنية التي تقدم 263 عرضاً وظيفياً، وتعريفهم بالفرص الوظيفية المتاحة لهم، لسد حاجات سوق العمل من هذه الكوادر الوطنية المتميزة.

وثمن رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية، للحفل التي تعد تجسيداً للدعم الذي يحظَى به المعهد ومنسوبيه وخريجيه، من القيادة الرشيدة، وحرصها على تطوير وتنمية قدرات الشباب السعودي باعتباره محور التنمية الإدارية والتنمية الوطنية الشاملة.

ويصاحب فعاليات الحفل عقد عدد من ورش العمل المتخصصة لدعم الخريجين والخريجات، حول كيفية الاستعداد للمقابلات الوظيفية والتفوق فيها من خلال تطوير مهارات الاتصال الفعال ولغة الجسد والعرض، وكذلك تدريبهم على طرق البحث عن الوظائف والاستفادة من التقنيات والمنصات الحديثة في إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة.

يُذكر أن هذه البرامج التي أعدها المعهد لتأهيل هؤلاء الخريجين والخريجات تخدم سوق العمل بالمنطقة الشرقية في مجالات (إدارة الموارد البشرية، والمحاسبة، وتطوير الموارد البشرية) .