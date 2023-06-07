أمير الشرقية يفتتح مبنى جمعية التنمية الأهلية بالخبر

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افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، مبنى جمعية التنمية الأهلية لأحياء (الحزام الذهبي – الحزام الأخضر- الهدا – الجوهرة – الأندلس ).

واطّلع سموه على البرامج الاجتماعية والثقافية التي تقدمها الجمعية، مثمناً دور الجمعية في تعزيز الروابط الاجتماعية بين الأهالي وخلق فرص تطوعية وبرامج تسهم في خدمة السكان وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع.

واستمع سموه لشرح عن أهداف وبرامج الجمعية والتي تقدّم عددًا من البرامج ذات الطابع الاجتماعي والثقافي من رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية مساعد زامل الزامل، مثل نادي ثمرات القراءة للسيدات، والذي أتمَّ هذا العام سنته العاشرة، وبرامج أجيال والتي تُقَدَّم للشباب بكافة مراحلهم العمرية لتعزيز القيم وتنمية قدراتهم البدنية والذهنية.

وأوضح الزامل أن الجمعية تهدف إلى تعزيز الانتماء وتنمية الروابط الاجتماعية بين أهالي الحيّ عن طريق إقامة ديوانيات موسمية لنساء ورجال الحيّ، وحفل المعايدة والذي يقام سنويًا صباح العيد، كما ترسل للأهالي رسائل دورية عن أخبار الحيّ والجمعية عبرَ جوال “تواصل”، والذي يستهدف أكثر من ٤٠٠٠ مستفيد.

وتسعى الجمعية للإسهام في تحقيق رؤية المملكة في الوصول لمليون متطوع بحلول ٢٠٣٠ عبر خلق فرصٍ تطوعية في مجالات مختلفة كالتصوير والتصميم والتقديم وغيرها مما يساعد في تنمية مهارات الشباب والشابات وتطويرها، ورفع ساعاتهم عبرَ منصة العمل التطوعي، مع إقامة البرامج التي تعزز قيمة التطوّع لديهم كبرنامج “وريف العطاء”.

وكرم سمو أمير المنطقة الشرقية الداعمين وشركاء النجاح.