أمير الشرقية يفتتح معرض “وظائف 2023 ” في نسخته التاسعة

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افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم، فعاليات معرض “وظائف 2023م”، الذي تُنظمه غرفة الشرقية في نسخته التاسعة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وقطاع الأعمال في المنطقة والشركات والمؤسسات المتخصصة في تقديم خدمات التوظيف والتدريب والتأهيل، وذلك في معارض “الظهران إكسبو”.

ونوه سموه بما يمتلكه الشباب السعودي المؤهل من إمكانيات وخبرات لشغل فرص العمل المقدمة من قبل الشركات والمساهمة في رفع الناتج المحلي، مشيداً بدعم القيادة الحكيمة لأبناء وبنات الوطن وما تقدمه من برامج تسهم في إتاحة فرص العمل لهم، مثمناً تنظيم غرفة الشرقية لمثل هذه المعارض.

وقال سموه ” المملكة ولله الحمد تعيش نهضة اقتصادية كبيرة وهذه المشاريع التنموية تخلق فرص عمل للشباب والشابات المؤهلين ليسهموا في تحقيق رؤية الوطن وتحقيق تطلعات القيادة”.

وكرم سمو أمير الشرقية الرعاة والداعمين للمعرض، كما تجول في أرجاء المعرض الذي يشارك فيه 167 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، واستمع خلال جولته إلى شرح من رئيس الغرفة بدر الرزيزاء، حول المعرض وأجنحته وأهدافه وأبرز الخدمات والأعمال، والوظائف المطروحة التي تقدمها الجهات المشاركة.

بدوره أكد رئيس غرفة الشرقية، أهمية المعرض للاقتصاد الوطني، في دعم جهود توطين الوظائف، واستكشاف الذات المهني للشباب، ويمثل فرصةً جيدةً للحصول على عروض وظيفية مميزة ومتنوعة، أمام ما تعرضه الشركات المشاركة من وظائف على مستويات مختلفة وفي العديد من التخصصات، وزيادة قوى العمل الوطنية في سوق العمل، وإبراز دور قطاع الأعمال في توفير فرص العمل للمواطنين، وتوفير احتياجاته من المواطنين المؤهلين، وتحقيق التواصل بين قطاع الأعمال ومقدمي خدمات التدريب والتوظيف، إضافةً إلى تبادل الخبرات والممارسات بين المشاركين في مجال إدارة الموارد البشرية والتوظيف وسط أجواء من الوعي المهني وتطوير المهارات والقدرات بين راغبي العمل من خلال التخطيط السليم.

وأفاد أن هذا المعرض الذي يستمر أربعة أيام، يأتي ضمن مُستهدفات الغرفة الداعمة لرؤية 2030م، حيث تتميز هذه النسخة بالعديد من المزايا منها الفرص المهنية الجديدة والاستفادة من الخبرات المتاحة فيه، وتعزيز المهارات المهنية من خلال إتاحة مجموعة من فرص التطور المهني والتعليمي، واكتشاف وظائف وقطاعات متنوعة من المجالات المهنية المتاحة، وإمكانية التواصل مع كبار أصحاب الأعمال وبناء العلاقات معهم في مختلف المجالات والتعرف على الوظائف الشاغرة وعلى ثقافة بيئة الأعمال المحلية واكتساب الخبرة العملية المباشرة في المهن التي ترغب بها.