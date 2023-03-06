أمير الشرقية يقلّد قائد القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي بالمنطقة رتبته الجديدة

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قلّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، قائد القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي بالمنطقة الشرقية العميد فهد بن عبدالعزيز التويجري ، وقائد حراسات أمن الإمارة العميد مسفر بن مشعل الشدادي رتبتهما الجديدة.

وبارك سمو أمير المنطقة الشرقية لهم هذه الثقة، متمنياً لهما التوفيق في مهام عملهما.

ورفع العميد التويجري والعميد الشدادي الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه، سائلين الله العلي القدير العون والتوفيق.

حضر اللقاء نائب مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء ظافر الشهري.