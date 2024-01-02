أمير الشرقية يقيم حفل استقبال لنائبه بحضور أهالي المنطقة

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أقام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مجلسه الأسبوعي “الاثنينية” بديوان الإمارة مساء أمس، حفل استقبال لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لأمير المنطقة، بحضور أصحاب السمو والفضيلة والمعالي ومديري الجهات الحكومية وجمع من المواطنين.

ورحب سمو أمير المنطقة الشرقية، بسمو الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، سائلاً الله له العون والتوفيق والسداد.

وقال سموه ” أعرف عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية الكثير من الصفات التي ستجعله بإذن الله مسهماً في تطور المنطقة الشرقية، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله- وسيكون بإذن الله قريباً من الجميع، ومسهماً في دفع عجلة التنمية في هذه المنطقة الغالية على قلوبنا “.

وأضاف” المهمة التي سيقوم بها الأمير سعود بن بندر كبيرة، لكنه سيكون بمشيئة الله أهلاً لها، فهو ابن لرجل عظيم ومدرسة من مدارس العلم والأخلاق، ويمتلك خبرة إدارية وعملية لسنوات قضاها في وزارة الداخلية، وستكون ركيزة أساسية تعينه على أداء عمله في هذه المنطقة التي حباها الله بالكثير”.

واستطرد سموه قائلاً “نرى ولله الحمد الخير يتوالى على بلادنا، والتطور والتقدم يسير بخطى متسارعة، فقد أصبحت بلادنا محط أنظار العالم ونجحت في أن تكون منطقة جاذبة للملتقيات والمؤتمرات والمناشط العالمية، مع تنمية متوازنة، يقودها سيدي خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة من سمو ولي عهده الأمين، الموفق والمسدد، صاحب الهمة العالية، فقيادتتا الرشيدة تهتم بكل مناطق المملكة ومن بينها المنطقة الشرقية التي تمثل أهمية إستراتيجية للوطن، وأخذت أهميتها من موقعها المهم وثرواتها واقتصادها النشط إضافة إلى رجالها الذين عملوا واجتهدوا وجاهدوا مع المؤسس منذ بداية رحلة التأسيس” .

وثمن سمو أمير المنطقة الشرقية الجهود التي قدمها صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، متمنياً له التوفيق والسداد ونقول له كفيت ووفيت، والشكر موصول لكل من قدم خدمات للمنطقة سواء من الأمراء الذين تعاقبوا عليها أو المسؤولين أو قيادات العمل الحكومي والخاص، نحن جميعاً نقدر لهم هذه الجهود التي أسهمت في تطوير ونماء المنطقة”.

من جانبه رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية الشكر والامتنان لسمو أمير المنطقة على دعمه وتوجيهاته، مثمناً للجميع حضورهم ومشاعرهم الطيبة سائلاً الله التوفيق للإسهام في تحقيق خدمة المنطقة وتحقيق تطلعات القيادة -حفظها الله -.