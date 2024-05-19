أمير الشرقية يكرم الطلاب والطالبات المتميزين في جائزة “منافس” الوطنية

المناطق_واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بديوان الإمارة اليوم، الطلاب والطالبات المتميزين والفائزين بالجائزة الوطنية (منافس) بتعليم المنطقة ، التي أطلقتها وزارة التعليم في نسختها الأولى، وذلك ضمن الجوائز المواكبة لبرنامج تنمية القدرات البشرية.

وتهدف الجائزة إلى بناء طلاب متميزين ومبادرين ومنافسين عالمياً، واكتشاف الطلاب المتميزين في عدد من المسارات لتساهم في تحسين نواتج التعلم ورعاية المواهب ودعم الابتكار والإبداع الريادي .

وقال سموه “إن ما نشاهده من تميز وتفوق في الأداء التعليمي لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في مختلف الميادين التعليمية يأتي نتيجة للدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ” حفظهما الله”، مقدماً سموه التهنئة للطلبة والطالبات الفائزين، ولأولياء أمورهم وكافة من ساهم في تميزهم وتفوقهم.

من جهته، أوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، أن جائزة منافس في نسختها الأولى التي أطلقتها وزارة التعليم بمسارتها الخمسة تعد جائزة وطنية تحفز الطلاب والطالبات للتميز والإبداع وتتواكب مع برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه سمو ولي العهد، مشيراً إلى أن الجائزة تشتمل على المسار العلمي المعتمد على الاختبارات المعيارية والتحصيل المعرفي، والمسار المهاري ويضم العمل التطوعي والابتكار والموهبة ومهارات المستقبل وريادة الأعمال، فيما بلغ مجموع جوائز المسابقة 2550 جائزة بقيمة تتجاوز 40 مليون ريال، من أجل وطن منافس يصنع المستقبل.

كما ألقى الطالب سعد الصغير كلمة نيابة عن زملائه بهذه المناسبة .