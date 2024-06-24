أمير الشرقية يكرّم الداعمين لسباق الجري الدولي 25

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية, في ديوان الإمارة اليوم، أعضاء وداعمي سباق الجري الدولي 25 .

وثمن سموه الجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة لسباق الجري الدولي وإسهام السباق في حث أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة من خلال الفعاليات المصاحبة للسباق، مؤكداً سموه ضرورة رفع الوعي بين أفراد المجتمع لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠ وتكامل الجهات المختلفة لتحقيق هذا الهدف.

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة المنظمة عبدالعزيز بن علي التركي، أن السباق حصل على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية للسباقات وإدراجه رسميًا في الجدول العالمي للسباقات الدولية بالفئة الذهبية، وتصنيفه من ضمن أفضل أول عشرة سباقات معترف بها دوليًا ، حيث شارك في السباق نخبة من أفضل عدائي العالم الحاصلين على نتائج وأرقام مسجلة بأسمائهم عالميًا، وتم استقطاب ٢٧ عداء محترفًا من جنسيات مختلفة الذين حققوا نتائج مميزة وأرقامًا قياسية جديدة على مستوى العالم.

وثمن التركي رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية للسباق والسباقات الماضية، مشيدًا بمشاركة الجهات المختلفة ودعمها لإنجاح هذه الفعالية.

ثم كرم سمو أمير المنطقة الشرقية الجهات الداعمة للسباق والمنظمين، وتسلم سموه درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة.