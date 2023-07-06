أمير الشرقية يهنئ الطالب “المحيش” الحاصل على المركز الأول بالعالم في مجال الكيمياء

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، الطالب فيصل المحيش الحاصل على المركز الأول بالعالم في مجال الكيمياء في مسابقة (آيسف 2023) العالمية الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وهنأ سموه، المحيش الفائز في المعرض، منوهًا بجهود القيادة الرشيدة – أيدها الله – في تطوير العلم ودعمه ورعاية الموهوبين في جميع المجالات، مما أثمرت بنتائج عالمية تسجل للوطن وللمنطقة.

من جانبه، قدم المحيش الشكر لسمو أمير الشرقية على اهتمامه ودعمه للمواهب بالمنطقة.