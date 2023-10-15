أمير الشرقية يهنئ طلاب “التدريب التقني والمهني” الفائزين في معرض سنغافورا

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هنّأ صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الطلاب الفائزين في المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتقنية، الذي أقيم في سنغافورا، وذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة اليوم مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر العبدالواحد، يرافقه المتدربين الفائزين.

وثمَّن أمير المنطقة الشرقية دور القيادة الرشيدة -أيدها الله- في الاهتمام بتدريب وتطوير المواهب من أبناء وبنات الوطن ودعمهم محلياً ودولياً، وعلى جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في دعم وتطوير الكوادر الوطنية ليسهموا في بناء ورفعة الوطن وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وقدّم سموه التهنئة للمتدرب عبدالإله البكري، من الكلية التقنية بحفر الباطن الذي حصل على الميدالية الذهبية، والمتدربة منار الغانم من الكلية التقنية الرقمية للبنات بالأحساء لحصولها على الميدالية الذهبية، والمتدربة فاطمة الخليفة من الكلية التقنية الرقمية للبنات بالأحساء التي نالت الميدالية الفضية، متمنياً لهم المزيد من الإنجازات ودوام التوفيق.

ورفع العبدالواحد الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ببرامج المؤسسة ودعمه لأبناء وبنات المنطقة وتحفيزهم لتحقيق الإنجازات المتتالية.