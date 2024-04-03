أمير الشرقية يوجه باستمرار العمل في الإمارة والمحافظات خلال إجازة عيد الفطر لخدمة المواطنين

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وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الإدارات المعنية في إمارة المنطقة، والمحافظات والمراكز التابعة لها، بالعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لخدمة المستفيدين من مواطنين ومقيمين ومتابعة إنجاز الأعمال.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة – حفظها الله – التي تحرص على خدمة المواطن والمقيم، مؤكداً على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية في المنطقة لتوفير الخدمات لأهالي المنطقة وزائريها، وقاصدي المنتزهات والمواقع السياحية