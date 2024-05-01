أمير الشرقية يُكرم المشاركين في النسخة الرابعة من حملة “صحتك في رمضان”

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مقر الإمارة اليوم، المشاركين في حملة “صحتك في رمضان” بنسختها الرابعة التي نفذتها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة خلال شهر رمضان الماضي.

وعرض مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور فارس الهمزاني نتائج الحملة ومستهدفاتها التي تضمنت نصائح وإرشادات حول الصيام، والتأكيد على أهمية المحافظة على الصحة، والالتزام بالسلوك الصحي، خلال الشهر المبارك وبعد انقضائه.

وبين أن عدد المستفيدين من الحملة تجاوز أكثر من مليون مستفيد ومستفيدة، مؤكداً التزام صحة الشرقية بمواصلة جهودها لرفع مستوى الوعي الصحي في المنطقة، منوهاً بأهمية التعاون والتضافر لتحقيق الأهداف المجتمعية المشتركة.

وثمن الهمزاني لسمو أمير الشرقية وسمو نائبه توجيهاتهما السديدة وحرصهما على دعم الحملة، مشيداً بدور شركاء النجاح وأبطال التطوع الصحي وفريق العمل لحملة صحتك في رمضان، ولكل من أسهمَ في إنجاح مستهدفات الحملةِ المرتبطة وتعزيز نمطِ حياةٍ صحي للفرد والمجتمع.

وفي الختام كرّم سموه، صحة الشرقية والقائمين على الحملة والرعاة والداعمين وشركاء النجاح من الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث.

يذكر أن الحملة التي انطلقت خلال شهر رمضان الماضي هدفت إلى رفع الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، وحثهم على أهمية التقيد والالتزام بالعادات الصحية السليمة خلال شهر رمضان لتناول الوجبات الغذائية للصائمين واتباع الإرشادات والتوجيهات الصحية للمرضى.