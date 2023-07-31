أمير القصيم : إنتاج مزارع العنب بجودته العالية أصبح من الميز النسبية التي تتميز بها المنطقة

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، أن إنتاج مزارع العنب بجودته العالية وأصنافه المتعددة ، أصبح من الميز النسبية التي تتميز بها المنطقة ، مشيراً سموه إلى أن مهرجان العنب في القصيم أسهم في تنوع وتعدد الأصناف التي تنتجها مزارع العنب بالمنطقة، والتي ارتفع عددها إلى أكثر من 25 صنفاً .

وأشاد سمو أمير القصيم بدور منتجي ومزارعي العنب بالمنطقة ، الذي كان لهم دور كبير في تطوير هذا المنتج الاقتصادي، والمحافظة على جودته خلال السنوات الماضية، متطلعاً سموه أن يواصلوا التميز في تطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بمنتج العنب.

جاء ذلك ، بعد أن أطلق سمو أمير القصيم اليوم مهرجان العنب بالقصيم في نسخته العاشرة ، بمركز البسيتين التابع لمحافظة عيون الجوا, بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي, ومحافظ عيون الجواء محمد العساف, ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالعزيز الرجيعي , ورئيس مركز البسيتين خالد بن مشلوط , ومديري الجهات الحكومية والأهلية وعدد من المهتمين.

وفور وصول سموه لمقر المهرجان تجول فيه واطلع على ما يحتويه من أقسام مختلفة، من معارض متعددة، اشتملت على أكثر من 80 معرضاً، و وقف على إنتاج المزارع المشاركة في معارض المهرجان, بعد ذلك اطلع سموه على جهود المهتمين في الصناعات التحويلية لمنتج العنب.

ثم توجه سموه للحفل المقام بهذه المناسبة، حيث تخلله كلمة محافظ عيون الجواء محمد العساف الذي أبدى فيها سعادته بحضور سموه ورعايته للمهرجان ، مثمناً لسموه رعايته المستمرة ودعمه لمهرجان العنب بالقصيم , الذي أسهم في دعم مزارعي ومنتجي العنب وتطور الإنتاج، وارتفاع عدد المزارع المنتجة حتى بلغت قرابة 100 مزرعة .

إثر ذلك قُدم عرض مرئي عن المهرجان، استعرض مسيرة المهرجان منذ انطلاقته بفكرة ومباركة من سمو أمير القصيم، ثم كرم سموه في نهاية الحفل الجهات الداعمة والمسهمة في تنظيم المهرجان .