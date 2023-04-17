أمير القصيم: الرؤية الطموحة لولي العهد وضعت المملكة بمكانة رفيعة عالمياً  

وصف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بما تحقق من إنجازات في كافة المجالات في المملكة العربية السعودية خلال الست سنوات الماضية بأنها ترجمت مستهدفات الرؤية الطموحة رؤية المملكة 2030، وأصبحت واقعاً نعيشه بقيادة أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء يحفظه الله.

ورفع سمو أمير القصيم أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة السادسة، مؤكداً أنه بهذه المناسبة العزيزة نستشعر الإنجازات التنموية والاقتصادية على كافة المجالات المحلية والدولية التي وضعت وطننا الغالي في مكانة رفيعة وسامية في مصاف الدول المتقدمة، مما يؤكد سعي القيادة الرشيدة -أيدها الله- بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخي سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتكون المملكة رائدة في تنمية الابتكار، وريادة الأعمال، وجودة الحياة ومواصلة النمو الاقتصادي وتوفير الرعاية الاجتماعية لضمان الرفاه لجميع أبناء هذا الوطن الغالي.

وختم سمو أمير القصيم تصريحه بالدعاء للمولى عز وجل أن يديم على وطننا العز والرخاء والأمن والأمان خدمة للإسلام والمسلمين، وأن يرزقنا شكر نعمته ويحفظ للمملكة قيادتها وشعبها من كل مكروه.